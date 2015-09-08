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بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10متهمين آخرين بقضية "التخابر مع قطر"

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بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10متهمين آخرين بقضية "التخابر مع قطر" بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10متهمين آخرين بقضية "التخابر مع قطر"
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين داخل القفص وعلى رأسهم المتهم الأول "محمد مرسى" الرئيس الأسبق ومدير مكتبه "أحمد عبد العاطى"، وسكرتيره "أمين الصيرفى"، عدا المتهمين الهاربين الذين صدر بحقهم قرار بالضبط والإحضار من المحكمة، كما تم إثبات حضور أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.

وحضر عدد من أهالى المتهمين قاعة المحكمة لمتابعة جلسة محاكمة ذويهم بعد سماح القاضى بدخولهم وهما سيدتين وشاب من أقارب المتهمين، والذين تبادلوا معهم الأحاديث الجانبية، وقال النيابة إن الشاهد حضر بجلسة اليوم.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
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مصر 365

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