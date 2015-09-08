الأرصاد: طقس الأربعاء حار على القاهرة والوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا معتدل ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وعلى سواحل البحر المتوسط وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

وتعرضت البلاد بداية من فجر اليوم لارتفاع فى درجة الحرارة التى بلغت 25 مئوية فى القاهرة، والرطوبة النسبية وصلت إلى 94%، مما تسبب فى أجواء شديدة الحرارة حيث العظمى المتوقعة 38 درجة، مع شعور إضافى بحرارة الطقس نظرا لارتفاع الرطوبة النسبية.

ومن المتوقع أن تستمر لخمسة أيام قادمة على الأقل – ينصح خبراء الطقس المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، تجنب المجهود المفرط فى المناطق المفتوحة، تجنب المناطق المزدحمة سيئة التهوية، ارتداء القطنيات خاصة البيضاء، والإكثار من شرب المياه.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 37 درجة مئوية والصغرى درجة 25، وتبلغ العظمى فى الإسكندرية 34 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، وفى أسوان تصل العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 26 درجة.

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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