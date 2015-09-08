أدعية وآيات قرآنية لتسهيل الولادة

تخاف المرأة كثيراً حين يأتي موعد ولادتها، لذلك عليها أن تذكر الله دائماً، فالدعاء حقّ علينا لله في السرّاء والضرّاء، ونتوسّل إليه في الشدّة والرّخاء، لذلك أختي الحامل عندما يشتدّ عليك ألم الولادة وتتعسّر ولادتك فما عليكِ سوى اللجوء إلى الله.

وفي هذا الموضوع سنعرض لكِ أدعية وآيات قرآنية تقرأها المرأة الحامل عندما تشعر بألم أو تعسر في الولادة:



الأدعية:

· "اللهمّ أرنا من كرمك ورحمتك، وأخرج المولود سالماً سليماً عافياً متعافاً، لا شر فيه ولا ضر، اللهم اجعله من عبادك الصالحين وجنّبه الشيطان، واجعله نصرة وذخراً وخيراً للإسلام والمسلمين".

· "يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، أخرجني من حلقة الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما يطاق وما لا يُطاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

· "اللهم يا خالق النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، خلّصني ممّا أنا فيه".

· "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".



ومن الآيات القرآنية التي تقرأ في هذا الوقت بالذات:

"حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم" الآيتين الأخيرتين في سورة التوبة.

"اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ". (255) سورة البقرة.