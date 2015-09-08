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حقيقة حمل زوجة السلطان سليمان ويعلنان إعجابهما بهذا المسلسل

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حقيقة حمل زوجة السلطان سليمان ويعلنان إعجابهما بهذا المسلسل حقيقة حمل زوجة السلطان سليمان ويعلنان إعجابهما بهذا المسلسل

الإثنين 07-09-2015 20:02

لم تدع الصحافة التركية فرصة سؤال الثنائي الرومانسي الأشهر في تركيا خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان وزوجته بطلة "القبضاي" بيرغوزار كوريل الشهيرة بفريدة، رأيهما في الحلقة الأولى من المسلسل التاريخي الضخم "السلطانة كوسيم" التي كلفت تيمور ساوجي منتجه حوالي الـ 30 مليون ليرة تركية ما يوازي حالياً 11 مليون دولار الذي شاركاه بطولة مسلسله التاريخي الشهير "حريم السلطان" فأبديا رضاهما الكامل بمستوى الحلقة الأولى وإعلاناته الترويجية المشجع للمتابعة وأضافت بيرغوزار: لقد أعجبتني الحلقة الأولى جداً.
ونفت في الوقت نفسه شائعة حملها المتداولة في بعض وسائل الإعلام التركية وأكدت أنها ليست حامل حالياً لكن حملها وارد في المستقبل. يذكر أن للسلطان سليمان وزوجته بيرغوزار ابناً وحيداً يدعى علي.
ومسلسل "السلطانة كوسيم" من بطولة بيرين سات التي وافقت عليه بعد تردد إثر معارضة زوجها المغني كينان دوغلو قبولها له خوفاً من تصويرها مشاهد غرامية قيل إنها مكتوبة في السيناريو. ولن تظهر بيرين سات إلا من الحلقة 13 فقط، ويشاركها بطولته النجمة القديرة هوليا أفشار بدور السلطانة صفية، والنجوم الشباب: متي هوروز أوغلو بطل "على مر الزمان"، وقادر دولو بطل "أسرار البنات" و"فاتح حربية".

بيرين سات غاضبة من الصحافة فكيف ردّت على خبر حملها؟

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