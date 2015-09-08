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بالفيديو: لهذه الأسباب تزوج عزت أبو عوف رغم حبه لزوجته الراحلة

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بالفيديو: لهذه الأسباب تزوج عزت أبو عوف رغم حبه لزوجته الراحلة بالفيديو: لهذه الأسباب تزوج عزت أبو عوف رغم حبه لزوجته الراحلة

الثلاثاء 08-09-2015 13:49

بعدما انفردت "سيدتي نت" بخبر زواجه من مديرة أعماله أميرة، ظهر الفنان عزت أبو عوف في لقائه ببرنامج et بالعربي ليؤكد الخبر، وقال إنه بالفعل تزوّج من أميرة بعد أن عاش وحيداً منذ وفاة زوجته قبل ثلاث سنوات، موضحاً أن زواجه تمّ منذ شهر ونصف تقريباً.
وأضاف أنه لم يجد أفضل من أميرة لأنّ ما يربطه بها عشرة عمره، وهي تعرف عيوبه جيداً وهو أيضاً يعرف عيوبها، وقال إنه اكتشف أنه لن يستطيع أن يكمل حياته وحده بعد وفاة زوجته فاطيما.
وعن شعور أميرة بوجود الكثير من الصور لزوجته الراحلة في كل أرجاء المنزل، قال عزت إنّ أميرة لم تنطق بكلمة واحدة.
وكانت أميرة تعمل كمساعدة لعزت أبو عوف منذ 18 عاماً.
يذكر أن عزت أبو عوف ظهر قبل أيام في مقابلة صحفية، قال فيها إنه تمنّى الموت للقاء زوجته الراحلة، أثناء دخوله إلى غرفة العمليات لإجراء عملية قلب مفتوح قبل أقل من أسبوعين.

شاهدوا عزت أبو عوف يتحدث عن زواجه الجديد

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سيدتي

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