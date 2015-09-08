محمد بن زايد يزور مصابي وجرحى قواتنا المسلحة بمستشفي زايد العسكري

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المصابين والجرحى من قواتنا المسلحة في مستشفي زايد العسكري - أبوظبي المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية " اعادة الأمل " ودعم الشرعية في اليمن.

> والتقى سموه خلال الزيارة المصابين والجرحى من قواتنا المسلحة البواسل الذين يتلقون العلاج في المستشفى واطمأن على حالتهم وأوضاعهم الصحية وتبادل الأحاديث معهم .. مثمنا صمودهم في ميادين الشرف والبطولة وجهودهم التي بذلوها خلال مهمتهم في الدفاع عن الحق والواجب ونصرة اخوانهم في اليمن.

> واستمع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين من الأطباء القائمين على معالجة الجرحى لشرح عن طبيعة اصاباتهم وأحوالهم الصحية وسير ونوعية العلاج الذي يتلقونه في المستشفى .

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