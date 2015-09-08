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تريزيجيه: بوجبا سيكون بوفون لاعبي الوسط

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تريزيجيه: بوجبا سيكون بوفون لاعبي الوسط تريزيجيه: بوجبا سيكون بوفون لاعبي الوسط

يرى الفرنسي ديفيد تريزيجيه نجم يوفنتوس السابق أن مواطنه بول بوجبا لاعبا استثنائيا في خط الوسط. لا يختلف عن جيانلويجي بوفون حارس البيانكونيري.

بوجبا صاحب الـ22 عام يقدم أداء رائعا مع يوفنتوس بعد انضمامه له قادما من مانشستر يونايتد في 2012، ويجذب أنظار ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي.

وقال تريزيجيه لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت": "بوفون هو الحارس الأعظم على مدار التاريخ، لم أشاهد في حياتي حارسا لديه القدرة على الاستمرار لـ20 عام في هذا المستوى مثله".

وأوضح "بوفون دائما مثير للإعجاب، ولا أستطيع أن أشرح كيف يقوم بذلك".

وأكمل "بوجبا يمتلك مستقبلا استثنائيا. هو يستطيع أن يصبح بوفون لاعبي الوسط إذا استمر في العمل بأقصى جهد مثلما يفعل في يوفنتوس".

وأتم "اعتقد أنه سعيد، وفي هذه الأوقات نتطور كلاعبين".

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