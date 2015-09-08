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مدرب فرنسا يدافع عن جيرو بعد صافرات الجماهير ضده

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مدرب فرنسا يدافع عن جيرو بعد صافرات الجماهير ضده مدرب فرنسا يدافع عن جيرو بعد صافرات الجماهير ضده

دافع ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا عن مهاجم أرسنال أوليفر جيرو، بعدما تعرض لصافرات استهجان من الجماهير خلال الفوز على صربيا 2-1 وديا أمس الاثنين.

وخرج جيرو من الملعب في الدقيقة 62 مستبدلا بكريم بنزيمة، وسط صافرات استهجان من الجماهير بعد إهداره أكثر من فرصة.

وقال ديشان عقب المباراة: "جيرو كان غير محظوظ في بعض الفرص التي وصلته لأن الحارس كان رائعا في التصدي".

وتابع "ساعدنا كثيرا وقدم الكثير من الجهد في مركزه. وكان يحتاج فقط الفاعلية على المرمى".

وأتم "من الواضح أنه يعرف جيدا كيف أدى، هو أول من سيحزن بسبب غياب الفاعلية عن المرمى. ولكن هذا يحدث أحيانا وقد تحدث مثلا مع كريم بنزيمة".

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فيديو اليوم السابع