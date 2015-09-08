ارتفاع حصيلة وفيات العاصفة الترابية بلبنان لـ3 بينهم لاجئة سورية

لقى 3 أشخاص مصرعهم اليوم بينهم لاجئة سورية بسبب العاصفة الترابية التى تجتاح لبنان.وقال مصدر لبنانى مسئول أن اللاجئة السورية توفيت فى منزلها فى أكروم بعكار بشمال لبنان، بينما توفى الاثنان الآخران بعد نقلهما إلى مستشفيين فى البقاع بشمال شرق البلاد إثر إصابتهما بضيق تنفس واختناق جراء العاصفة الترابية.

وأوضح بيان لوزارة الصحة اللبنانية أن عدد حالات الاختناق وضيق التنفس جراء العاصفة الرملية ارتفعت إلى 750.

من جانبه، أطلع وزير الصحة اللبنانى وائل أبو فاعور رئيس الحكومة تمام سلام خلال اتصال هاتفى اليوم على الأضرار الصحية الناتجة عن العاصفة الترابية التى تضرب لبنان والاحتياطات الواجب اتخاذها.

وسيعقد أبو فاعور، اجتماعا موسعا اليوم فى الوزارة لمتابعة تداعيات العاصفة الرملية التى تضرب لبنان.

>وضربت العاصفة مناطق البقاع بشرق البلاد وعكار بشمالها الأيام الماضية، ووصلت اليوم بكثافة لبيروت حيث أدت إلى انخفاض مدى الرؤية وصاحبها ارتفاع فى درجة الحرارة والرطوبة مما أدى عزوف بعض المواطنين عن الخروج جراء الظروف المناخية الصعبة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية حالة الاستنفار، وطلبت من المواطنين خاصة ممن يعانون من أمراض الربو والحساسية والأمراض الرئوية المزمنة وأمراض القلب، كذلك كبار السن والأطفال والحوامل، ملازمة منازلهم وتجنب التعرض للغبار واستعمال الادوية الموصى بها من قبل اطبائهم، واستعمال الكمامات الواقية من الغبار فى حال الاضطرار إلى التحرك خرج منازلهم.

كما طلبت من كافة المواطنين وخاصة ممن يقودون سياراتهم توخى الحذر فى حال صعوبة الرؤية للحفاظ على سلامتهم.

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