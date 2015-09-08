تثبيت 188 عاملا بمركز معلومات التنمية المحلية بديوان محافظة سوهاج

وافق الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على تثبيت 188 من العاملين بمركز معلومات التنمية المحلية بديوان عام محافظة سوهاج والمجالس التابعة له والصادق نقلهم على بند 2 – 3 أجور موسمين.

ومن جانبه، قال على محمد حمادة، مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، إن أكبر عدد تم تثبيته من هؤلاء العاملين كان 75 عاملا بمجموعة الوظائف الفنية "هندسة مساعدة" يليهم 70 عاملا بمجموعة الوظائف المكتبية و43 عاملا بمجموعة الوظائف التخصصية، مشيرا إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل درجات هؤلاء العاملين من وزارة المالية.