أخبار عاجلة

مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تثبيت 188 عاملا بمركز معلومات التنمية المحلية بديوان محافظة سوهاج

Google+ Print
تثبيت 188 عاملا بمركز معلومات التنمية المحلية بديوان محافظة سوهاج تثبيت 188 عاملا بمركز معلومات التنمية المحلية بديوان محافظة سوهاج
وافق الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على تثبيت 188 من العاملين بمركز معلومات التنمية المحلية بديوان عام محافظة سوهاج والمجالس التابعة له والصادق نقلهم على بند 2 – 3 أجور موسمين.

ومن جانبه، قال على محمد حمادة، مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، إن أكبر عدد تم تثبيته من هؤلاء العاملين كان 75 عاملا بمجموعة الوظائف الفنية "هندسة مساعدة" يليهم 70 عاملا بمجموعة الوظائف المكتبية و43 عاملا بمجموعة الوظائف التخصصية، مشيرا إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل درجات هؤلاء العاملين من وزارة المالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365