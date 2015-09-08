جامعة المنوفية تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر

تواصل شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر، والذى تستضيفه جامعة قناة السويس، اعتبارا من السبت القادم زحفها نحو جامعة قناة السويس.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، أن الدكتور هشام عبد الباسط محافظة المنوفية استقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر (مسار الدلتا) عقب وصولها مبنى ديوان عام المحافظة بصحبة كل من الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة ولفيف من الأساتذة وعمداء الكليات.

يأتى ذلك ضمن فعاليات شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر، والذى تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتوجه الشباب حاملى الشعلة الى مبنى ديوان عام المحافظة مرورا بشارع الزعيم جمال عبد الناصر وميدان شرف وصولا الى مبنى المحافظة. وأشارت الدكتورة امل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، إلى أن شباب الجامعات المصرية سيتبارون فى مسابقات عدة منها الرياضى، الاجتماعى، الثقافى، الإعلامى، الجوالة، الخدمة العامة، الفنى، وكذلك العلمى والتكنولوجى.