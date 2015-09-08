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اتفاقية بين جامعة الزقازيق وهيئة الجودة للحصول على "الأيزو"

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اتفاقية بين جامعة الزقازيق وهيئة الجودة للحصول على "الأيزو" اتفاقية بين جامعة الزقازيق وهيئة الجودة للحصول على "الأيزو"
وقع الدكتور عبد الحكيم نور الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، عقد اتفاقية مع الهيئة العامة للجودة، وذلك تمهيدا لتقدم الجامعة للحصول على درجة الأيزو.

يذكر أن جامعة الزقازيق شهدت عدة تطورات علمية خلال السنوات الماضية، من أهمها حصول الكليات العملية "الطب – الصيدلة – التمريض – التربية الرياضية" وغيرها على ضمان هيئة الجودة للتعليم، فضلا عن البدء فى تنفيذ مشروعات إنشاء مراكز بحثية كالخلايا الجذعية وغيرها.
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