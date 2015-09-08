بالصور.. ضبط نص طن حلويات وجبن منتهية الصلاحية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط مصنع حلويات ملحق به ثلاجة مواد غذائية بداخلها نص طن حلويات وجبن منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والقوة المرافقة له من ضبط مصنع حلاوة ملحق به ثلاجة مواد غذائية بدون ترخيص تحت السلم بمنطقة نائية بقرية سرابيوم دائرة مركز فايد، ضبط بداخلها نصف طن حلويات أطفال وصفائح جبن أبيض منتهية الصلاحية.

وخلال التحقيقات تبين أن صاحب المصنع يدعى "م . س" 45 سنة مقيم سرابيوم، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5 لسنة 2015 أحوال قسم شرطة التموين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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