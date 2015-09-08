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إعلان أسماء المقبولين فى المشروع القومى للإسكان بدسوق

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق الأسماء النهائية للمقبولين بالمشروع القومى للإسكان لعام 2009 بعد انتهاء فحص التظلمات.

قال اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ: تجرى القرعة العلنية صباح يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2015 بقاعة الاجتماعات لعدد 127 مواطن من رقم ( 1 ) حتى " 127 ".

وأضاف أن الأسماء من رقم 128 حتى 147 سوف يتم تسكينهم عقب الانتهاء من أعمال البناء للوحدات السكنية الجديدة.

وقال زيد على المقبولين من رقم ( 1 ) حتى ( 127 ) بالكشوف المعلنة الحضور ببطاقة الرقم القومى بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى سارى صباح يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2015 الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة دسوق لإجراء القرعة العلنية عليهم.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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