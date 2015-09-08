جامعة أسيوط تنهى استعداداتها للمشاركة فى أسبوع شباب الجامعات العاشر

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الجامعة قد أنهت استعداداتها للمشاركة فى أسبوع شباب الجامعات العاشر بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، والمقرر انطلاقه فى الفترة من 12 إلى 17 من سبتمبر الجارى .

وقد أكد الدكتور جعيص على أهمية الملتقى الذى يشهد مشاركة حوالى 250 طالباً من جامعة أسيوط ضمن مئات الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، وذلك إيماناً بأهمية النشاط الطلابى ودوره فى تنمية مواهب الشباب وثقل شخصياتهم إلى جانب تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وتنمية الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، جاء ذلك خلال حضوره التدريبات النهائية للفرق الفنية المقرر اشتراكها فى الفعاليات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كرم عبد النعيم منسق عام الأنشطة الطلابية ورئيس البعثة، أن الجامعة تشهد مشاركة متميزة بطلابها فى العديد من المجالات والأنشطة المختلفة، منها فى المجال الرياضى ( كرة القدم – كرة السلة – كرة الطائرة – كرة اليد – تنس الطاولة – العاب القوى – المصارعة – السباحة – الجودو )، وفى المجال الفنى ( الموسيقى – الكورال – الفنون الشعبية – الفنون التشكيلية )، كما يشهد النشاط الثقافى ( شعر الفصحى – شعر العامية – قرآن كريم – مجلات حائط – مراسل تليفزيونى – معلومات عامة )، والمجال العلمى ( برمجيات – اختراع – ابتكار – دورى معلومات – صناعات صغيرة )، وكذلك شهد النشاط الاجتماعى مجالات ( الشطرنج – الطالب المثالى – العمل الاجتماعى ) إلى جانب الجوالة والخدمة العامة .

وفى هذا الإطار أكد الأستاذ نادى حسين أمين عام الجامعة المساعد والمشرف العام على رعاية الشباب على أهمية الحدث والذى يأتى فى إطار حرص الجامعة على دعم كافة الأنشطة بمختلف مجالاتها , وتشجيع تبادل المعارف والثقافات بين طلاب الجامعة وكافة طلاب الجامعات المصرية الأخرى، مشيراً أن المشاركة تتضمن طلاب وطالبات الجامعة ومن بينهم فرسان الإرادة ( طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة )، إلى جانب مشرفين ومشرفات ومدربين من الإدارة العامة لرعاية الشباب .