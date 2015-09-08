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20 مرشحا للبرلمان يسددون رسوم إعادة إجراء الكشف الطبى بالسويس

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20 مرشحا للبرلمان يسددون رسوم إعادة إجراء الكشف الطبى بالسويس 20 مرشحا للبرلمان يسددون رسوم إعادة إجراء الكشف الطبى بالسويس
استقبلت مديرية الصحة بالسويس منذ قليل، 20 مرشحا لانتخابات مجلس النواب قاموا بدفع الرسوم بعد وصول قرار من وزارة الصحة فى هذا الشأن من أجل إعادة الكشف الطبى عليهم لتقديمه للجنة تلقى طلبات الترشح.

قال الدكتور رضا زغلول رئيس اللجنة الطبية لـ"اليوم السابع" إن كافة المرشحين الذين قاموا بدفع الرسوم اليوم سيتم إجراء الكشف الطب عليهم من الساعة 2 ظهرا حتى 9 مساء اليوم وسوف يتسلمون خطابات النتائج بالكشف يوم الخميس القادم لتقديمها للجنة العليا.

يذكر أن عددا من المرشحين توجوا لمديرية الصحة صباح اليوم لدفع الرسوم ولم يجدوا أى قرارات فى هذا الأمر لإعادة الكشف الطبى عليهم وهو ما أدى إلى حالة من التذمر بين المرشحين.

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مصر 365