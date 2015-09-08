بالصور.. أهالى "سنجرج" بالمنوفية يشيعون جثمان شهيد انفجار الشيخ زويد

شيع اليوم الثلاثاء، أهالى قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، جنازة الشهيد المجند هانى على أحمد القزاز الذى استشهد أمس الاثنين، إثر تفجير مدرعة كان يستقلها هو ومجموعة من زملائه بمنطقة الشيخ زويد بسيناء.

وصلى الأهالى الجنازة على جثمان الشهيد بالمسجد الكبير بالقرية بحضور المستشار العسكرى العقيد حجازى الشرقاوى، وعدد من قيادات المحافظة وقيادات القوات المسلحة بالمنوفية.

فيما تحولت الجنازة لمظاهرة ضد جماعة الإخوان، ردد خلالها الأهالى هتافات منها "الشهيد حبيب الله والإخوان أعداء الله، نام يا شهيد وارتاح احنا نكمل الكفاح، يا شهيد يا شهيد دمك فى رقابنا ليوم الدين، الشعب يريد إعدام الإخوان".

وقال ابن عم الشهيد إبراهيم عادل، إن أحمد كان حسن الخلق ويحبه الجميع للعديد من المواقف التى وقف بها مع الكثير من أهالى القرية، مشيرا إلى أن له شقيق أصغر منه، وشقيقة أكبر منه، ووالده يعمل بمصنع غزل شبين الكوم، ووالدته ربة منزل.



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