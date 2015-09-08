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أمن الشرقية يضبط 5 قطع أسلحة نارية و460 جرام حشيش و15 كيلو بانجو

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أمن الشرقية يضبط 5 قطع أسلحة نارية و460 جرام حشيش و15 كيلو بانجو أمن الشرقية يضبط 5 قطع أسلحة نارية و460 جرام حشيش و15 كيلو بانجو
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من شن حملات مكبرة بمختلف مراكز المحافظة على أخطر البؤر الإجرامية، ومنابع ترويج المواد المخدرة، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير إدارة البحث الجنائى وبإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية.

وشارك فى الحملة ضابط البحث الجنائى، وأسفرت الحملة عن ضبط 5 قطع أسلحة نارية، وهى بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد روسى وفردى خرطوش و13 طلقة، و6 طلقات خرطوش.

كذلك تم ضبط 11 قضية مخدرات و8 قضايا اتجار فى المواد المخدرة وبإجمالى أوزان 15 كيلو بانجو و460 جرام حشيش، كما تم تنفيذ 200 حكم جزئى ومستأنف.
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مصر 365