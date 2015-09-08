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القبض على "بودى جارد" يمارس الشذوذ مع عجوز عربى مقابل 2000 جنيه بالدقى

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القبض على "بودى جارد" يمارس الشذوذ مع عجوز عربى مقابل 2000 جنيه بالدقى القبض على "بودى جارد" يمارس الشذوذ مع عجوز عربى مقابل 2000 جنيه بالدقى
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة، من ضبط مدرب كمال أجسام وبودى جارد شهير يمارس الشذوذ الجنسى.

تعود الوقعة عقب ورود معلومات للواء محمد ذكاء مدير إدارة النشاط الداخلى بالإدارة بقيام "صلاح.ا" بودى جارد إنشاء صفحة خاصة به لعرض نفسة لممارسة الشذوذ الجنسى مع الرجال راغبى ممارسة الفجور بمقابل مادى يصل لـ 2000 جنيه.

وبعد إجراء التحريات التى أعدها العقيد إبراهيم الطويل والتى أسفرت عن صحة المعلومات تحركت مأمورية برئاسة العقيد حسن النجار وضمت مل من المقدم محمد حلمى والمقدم وليد طراف والمقدم إيهاب توفيق، وتم ضبط المتهم داخل شقة بالدقى أثناء ممارسة الشذوذ مع عجوز عربى مقابل 2000 جنيه.

وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام، أمر بتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة، والتى تباشر التحقيق فى الواقعة برئاسة المستشار شريف توفيق رئيس نيابة الدقى.

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