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ضبط 10 قطع سلاح و55 قضية مخدرات و6964 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالجيزة

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ضبط 10 قطع سلاح و55 قضية مخدرات و6964 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالجيزة ضبط 10 قطع سلاح و55 قضية مخدرات و6964 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالجيزة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق نصر مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، بحملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى الجرائم وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين والمخالفات المرورية وإشغال الطريق.

أسفرت عن ضبط 10 قطع أسلحة نارية، 55 قضية مخدرات، 6964 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 1246 حكما قضائيا متنوعا، حيث تم ضبط 10 قطع سلاح نارى وضبط 36 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 55 قضية مخدرات بمضبوطات 5,97 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 400 جرام من نبات البانجو المخدر، 238 جراما من مخدر الهيروين، 657 قرصا مخدرا، وضبط 11 قطع سلاح أبيض.

كما تم ضبط 22 محكوما عليهم فى أحكام جنايات و971 محكوما عليهم فى أحكام حبس و139 محكوما عليهم فى أحكام غرامات و114 محكوما عليهم فى أحكام مخالفات وضبط 6964 مخالفة مرورية متنوعة.

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مصر 365