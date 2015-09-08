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حبس متهم بسرقة دراجة بخارية من شخص و3 آلاف جنيه من آخر بسوهاج

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حبس متهم بسرقة دراجة بخارية من شخص و3 آلاف جنيه من آخر بسوهاج حبس متهم بسرقة دراجة بخارية من شخص و3 آلاف جنيه من آخر بسوهاج
أمر فادى مجدى وكيل أول نيابة قسم أول سوهاج، وسكرتارية جميل محمد عبد الله بحبس المتهم "أحمد ع" 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة المجنى عليه "محمد ح" بالإكراه والاستيلاء على دراجته البخارية ومبلغ 3 آلاف جنيه منه وهاتفه المحمول.

كان تلقى رئيس مباحث قسم أول سوهاج بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره الجرجاوية بدائرة قسم أول سوهاج فوجئ بالمتهم يخرج عليه ويستوقفه بالدراجة البخارية التى يستقلها وبحوزته سلاح أبيض ويقوم بتهديده واستولى منه على الدراجة البخارية ومبلغ 3 آلاف جنيه وهاتفه المحمول وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365