ضبط سيدة تدير وكرا للدعارة و13 فتاة وخمور داخل ملاهى ليلية فى الهرم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة، من ضبط 13 فتاة وخمور داخل ملاهى ليلية بالهرم، بالإضافة إلى ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب بالهرم.

تلقى اللواء محمد ذكاء معلومات تفيد انتشار الملاهى الليله الغير مرخصة بامتداد ترعة المريوطية بالجيزة، وعلى الفور شنت قوة الإدارة حملتها على تلك الملاهى، وأسفرت من 35 مخالفة وقضية متنوعة بينهم 13 فتاة بتهمة بالتحريض على الفسق وضبط خمور وأجهزة صوتيات ومرئيات ومديرين وعاملين بدون ترخيص وتصريح.

كما قام العقيد إبراهيم الطويل تحرياته حول إحدى أوكار الدعارة بشارع الهرم، وأسفرت عن قيام سيده 40 عاما بممارسة الجنس وتسهيل واستغلال أعمال النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة مقابل 600 جنيه.

تحرك مأمورية برئاسة العقيد حسن النجار وضمت المقدم محمد حلمى والمقدم وليد طراف والمقدم إيهاب توفيق، وتم ضبط المتهمة وبصحبتها ساقطتين وراغبى متعة داخل شقة بشارع الهرم دائرة قسم الطالبية أثناء ممارستهم الجنس الحرام.

وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام أمر بتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.