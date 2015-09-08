ضبط 1720 مخالفة مرورية متنوعة و7 متهمين مطلوبين فى قضايا جنائية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط مخالفات مرورية ومتهمين مطلوبين فى قضايا جنائية متنوعة خلال الحملة التى شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا إخطارا يفيد ضبط 1720 مخالفة مرورية عبارة عن (42 دراجة بخارية – 3 سيارات- 713 مخالفة دراجة بخارية – 962 مخالفة سيارات).

كما تم ضبط 325 مخالفة عبارة عن 16 محلا بدون ترخيص و35 محضر إشغال طريق و37 غرامة فورية و230 إزالة إدارية فورية و5 باعة جائلين و2 محضر بيئة.

فيما تم ضبط 7 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، بتهمة شروع فى القتل ومخدرات ومقاومة سلطات وقطع طريق بمراكز المنيا.