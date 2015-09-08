ضبط 4 أطنان من التبغ حاول صاحب شركة تهريبها إلى خارج البلاد

أحبط ضباط مباحث الأموال العامة محاولة تهريب 4 أطنان من "التبغ" إلى إسرائيل دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

وكانت قد وردت معلومات إلى رئيس مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية العميد أيمن شمسية، عن قيام إحدى شركات النقل بتصدير رسالة قطع أثاث إلى إسرائيل عبر ميناء الإسكندرية.

وكشفت التحريات التى قادها مدير مباحث ميناء الإسكندرية العميد محسن عبد الرازق أن صاحب الشركة أخفى داخل حاوية بها قطع الأثاث عدة أطنان من التبغ محاولا تهريبه وعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة، فضلا عن وضعه كمية من نشارة الخشب داخل الحاوية لتضليل رجال المباحث.

وبعرض المعلومات على مدير شرطة ميناء الإسكندرية اللواء مجدى يوسف، أمر بضبط الواقعة وعثر داخل الحاوية على حوالى 4 أطنان من التبغ وقدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بحوالى مليونى جنيه، تم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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