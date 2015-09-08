أخبار عاجلة

مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 1460 زجاجة مياه غازية و252 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر بالمحلة

Google+ Print
ضبط 1460 زجاجة مياه غازية و252 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر بالمحلة ضبط 1460 زجاجة مياه غازية و252 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر بالمحلة
تمكن ضباط قسم مباحث بالمحلة وسمنود من ضبط 1460 زجاجة مياه غازية و252 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر، داخل مخزن بمنشية السلام ثالث المحلة قبل ترويجها فى الأسواق.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالمحلة بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود والنقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث القسم والقوة المرافقة لهما من ضبط عبدالعزيز .ا.م-46 سنة - مقيم منشية السلام ثالث المحلة، وعثر داخل المخزن الخاص به على 1460 زجاجة مياه غازية، 252 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر، تحرر المحضر 5590 جنح قسم ثالث المحلة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد