ضبط 1460 زجاجة مياه غازية و252 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر بالمحلة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود من ضبط 1460 زجاجة مياه غازية و252 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر، داخل مخزن بمنشية السلام ثالث المحلة قبل ترويجها فى الأسواق.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالمحلة بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود والنقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث القسم والقوة المرافقة لهما من ضبط عبدالعزيز .ا.م-46 سنة - مقيم منشية السلام ثالث المحلة، وعثر داخل المخزن الخاص به على 1460 زجاجة مياه غازية، 252 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر، تحرر المحضر 5590 جنح قسم ثالث المحلة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.