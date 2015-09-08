القوى العاملة تبدأ تلقى طلبات العمل بالكويت براتب يبدأ من 160دينارا كويتيا

تبدأ وزارة القوى العاملة والهجرة اليوم الثلاثاء، ولمدة أسبوع، قبول طلبات راغبى العمل بإحدى شركات البناء والمقاولات بالكويت، على مهنة سائق درجة أولى وخبرة 5 سنوات، والسن من 25 إلى 40 سنة، والراتب يتراوح ما بين 160 إلى 200 دينار كويتى شهريا، أى ما يوازى (4100 إلى 5100 جنيه تقريبا شهريا)، فضلا عن مزايا السكن المجانى، والمواصلات، والبدلات والإضافى، وتذاكر السفر مؤمنة من قبل الشركة.

وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى بيان، إن الوزارة لها كافة الصلاحيات فى تصديق العقود وإنهاء التصديقات المطلوبة، وتجهيز المقابلات الشخصية وترشيح المناسب منهم.

وأضافت الوزيرة أنه على الراغبين فى شغل هذه المهنة التوجه إلى مبنى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة، 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر - القاهرة، وذلك خلال أسبوع من اليوم، وبحوزتهم كافة الأوراق الثبوتية مع أصولها، وشهادات الخبرة، بجانب السيرة الذاتية.

وذكرت الوزيرة أن فرص العمل قام بتوفيرها المستشار العمالى المصرى بسفارتنا بالكويت، فى إطار دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.

- وزيرة القوى العاملة: قانون العمل لن يصدر إلا من مجلس النواب