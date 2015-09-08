محام بحدائق القبة يفقد ابنته نتيجة الإهمال الطبى.. ويصرخ: "عايز حقى"

"قلبى بيتقطع.. عايز حقى" كانت هذه كلمات لأب فقد ابنته الوحيدة بعد انتظار 3 سنوات زواج، وذلك نتيجة استمرار مسلسل الإهمال الطبى داخل المستشفيات الخاصة والعامة بالدولة.

قال المحامى عمرو على والد الطفلة المجنى عليها، التى لم تتعد من العمر سوى أسبوعين، بأنه فضل أن تلد زوجته فى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، حتى يطمئن قلبه لإجراء ونجاح عملية الولادة، وبالفعل وصلت ابنته الاول التى طال انتظارها والتى تدعى "رودينة" إلى الحياة.

وأكد والد الطفلة لـ"اليوم السابع" بأن الطبيبة "أمانى.ج" قالت له بإن وزن المجنى عليها طبيعى، حيث إنه وصل إلى 3.400 كيلو جرام، وخرجت زوجته وابنته من المستشفى، وبعد يومين امتنعت الضحية عن الرضاعة، مما أسفر ذلك عن حدوث مضعفات للحالة، فقلقت الأم من الموقف، وقام الطرفان بالذهاب إلى مستشفى للأطفال وتم وضع الطفلة فورا فى الحضانة، مؤكدا له الطبيب هناك بأن ابنته كان يجب وضعها فى الحضانة منذ ولادتها نتيجة عدم اكتمال الرئة بجسدها، مما أدى إلى صعوبة التنفس لديها.

ونقلت الأسرة الضحية مستشفى عام بجسر السويس، وعقب إجراء التحاليل والفحوصات الطبية تم اكتشاف أن الطفلة تعانى من ميكروب فى الدم، واستمرت يومين ثم فراقت الحياة نتيجة الإهمال الطبى منذ البداية.

وأشار المحامى إلى أن حالة الأسرة النفسية لا توصف، عقب رحيل ابنتهما الوحيدة التى لم يعيشوا معاها سوى عدة أيام محددة، موضحا بأنه فوجئ فيما بعد بأن تلك المستشفى التى تسببت فى وفاة المجنى عليها لا يتواجد بها حضانات للأطفال.

حرر والد المجنى عليها محضر بنيابة حدائق القبة يتهم المستشفى بالإهمال الطبى والتقصير اتجاه ابنته 7571 إدارى الحدائق.