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البابا تواضروس يوقف عظته من الأسبوع المقبل لسفره أوروبا وأثيوبيا

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البابا تواضروس يوقف عظته من الأسبوع المقبل لسفره أوروبا وأثيوبيا البابا تواضروس يوقف عظته من الأسبوع المقبل لسفره أوروبا وأثيوبيا
يوقف البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية من الأربعاء المقبل إلى أجل غير مسمى، حيث تلقى العظة غدًا من كنيسة مارمرقس بالمعادى.

يأتى ذلك لانشغال البابا بجدول مزدحم من الزيارات الرعوية تبدأ منتصف سبتمبر بالدنمارك والسويد، حيث يتفقد الكنائس المصرية هناك، ويلتقى ممثلين للكنيسة السويدية على أن يسافر بعدها إلى أثيوبيا على رأس وفد كنسى لحضور عيد الصليب ولقاء الأنبا متياس بابا أثيوبيا، وتفقد بعض المواقع الأثرية، ثم يسافر البابا لأول مرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى أكتوبر المقبل.

يعتبر قرار توقف العظة هو الثالث للبابا تواضروس بعدما أوقفها مرتين الأولى فى إبريل الماضى قبيل زيارته لأرمينيا ورحلات رعوية متتالية والثانية منذ شهرين بسبب أعمال التجديدات فى الكاتدرائية.

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