أخبار عاجلة

مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كهربائى مرشح للبرلمان بعابدين:"رشحت نفسى عشان فاضى بعد ما جوزت عيالى"

Google+ Print
كهربائى مرشح للبرلمان بعابدين:"رشحت نفسى عشان فاضى بعد ما جوزت عيالى" كهربائى مرشح للبرلمان بعابدين:"رشحت نفسى عشان فاضى بعد ما جوزت عيالى"
تقدم عصام عبد الفتاح كهربائى حر بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة اليوم عن دائرة عابدين، باللجنة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدى خليفة.

وقال عصام فى تصريح لـ"اليوم السابع"، "رشحت نفسى عشان فاضى بعد ما جوزت عيالى، ولو قعدت كدا لوحدى هاموت"، مشيرا إلى أنه استكمل مراحل تعليمه وحصل على بكالوريوس تجارة أثناء مراحل أبنائه التعليمية.

وأضاف عصام، أنه سيهتم بالخدمات لأهالى دائرته من كهرباء ومياه وغاز وخلافه، مضيفًا: "أنا اتربيت عالدقة فحاسس بهموم الناس".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365