كهربائى مرشح للبرلمان بعابدين:"رشحت نفسى عشان فاضى بعد ما جوزت عيالى"

تقدم عصام عبد الفتاح كهربائى حر بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة اليوم عن دائرة عابدين، باللجنة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدى خليفة.

وقال عصام فى تصريح لـ"اليوم السابع"، "رشحت نفسى عشان فاضى بعد ما جوزت عيالى، ولو قعدت كدا لوحدى هاموت"، مشيرا إلى أنه استكمل مراحل تعليمه وحصل على بكالوريوس تجارة أثناء مراحل أبنائه التعليمية.

وأضاف عصام، أنه سيهتم بالخدمات لأهالى دائرته من كهرباء ومياه وغاز وخلافه، مضيفًا: "أنا اتربيت عالدقة فحاسس بهموم الناس".

>