تقرير - إسبانيا تتراجع في الإنفاق على الصفقات الصيفية

(إفي): قال تقرير السوق الدولية للانتقالات الذي يعده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن أندية إسبانيا أنفقت 495 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية، الرقم الذي يمثل تراجعا بنسبة 23% مقارنة بعام 2014 عندما بلغت نفقاتها 646 مليونا.

ويشير التقرير الذي أعد بناء على بيانات مسجلة يوم الثاني من سبتمبر الجاري، إلى حلول إسبانيا ثانية بين الدوريات الخمس الكبرى (إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا) على مستوى حجم الإنفاق خلف الأندية الإنجليزية، التي أنفقت ما يزيد على ضعف أي دولة أخرى، بإجمالي 996 مليون دولار.

واستثمرت هذه الدول الخمس مليارين و396 مليون دولار في التعاقدات، بزيادة 2% عن صيف 2014 ، وتعاقدت إجمالا مع 1340 لاعبا، الرقم الذي يمثل زيادة بنحو 4% فيما يتعلق بنفس الفترة من العام السابق.

ويبرز تقرير الفيفا أن أغلب تعاقدات أندية إسبانيا تركزت على لاعبي البلاد (76) يليهم البرازيليون (28) ثم الأرجنتينيون (19)، وأن الأنظار عند التعاقد كانت تتوجه نحو أندية البرتغال في المقام الأول، فيما كانت تتحول عند البيع إلى الفرق الإنجليزية.

ويشير تقرير الفيفا إلى حلول إيطاليا في المركز الثالث خلف إنجلترا وإسبانيا، بإنفاق 389 مليون دولار، تليها فرنسا (270) ثم ألمانيا (248).

وبحسب الاتحاد الدولي للعبة فإن متوسط الصفقات الدولية زاد من 5.5 ملايين دولار في 2014 إلى 5.7 ملايين، بارتفاع بلغ 4%، فيما نمت القيمة الإجمالية لعمولات الوسطاء بنسبة 8% مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام، لتصل إجمالا إلى 158 مليون دولار.