تنس - أزارينكا: أريد أن ألعب بذراعي مثلما يفعل ميسي في كرة القدم

أعربت لاعبو التنس فيكتوريا أزارينكا المصنفة الثانية على العالم، عن إعجابها بأداء الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر برشلونة.

ميسي سجل هدفين في فوز الأرجنتين الودي على بوليفيا 7-0 السبت الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهلت أزارينكا لربع نهاية بطولة أمريكا المفتوحة.

وقالت أزارينكا للصحفيين: "مشاهدة ميسي في الملعب تشبه ألعاب الفيديو. هذا شيء مثير حقا".

وأضافت اللاعبة البيلاروسية "لم أستطع مشاهدة مباراة الأرجنتيني وبوليفيا بسبب فارق التوقيت، ولأنني منشغلة قليلا هذه الأيام. ولكنني سأحاول الوصول إليه لأنه رائع حقيقة".

وأكملت "ما يفعله ميسي في الملعب لا يمكن توقعه، كان من دواعي سروري أن أشاهده في الاستاد مرة مع برشلونة. بالنسبة لي هو رائع".

واستدركت متابعة "الطريقة التي يتحرك بها من اتجاه لآخر، وعندما تظهر له الفرصة فهو يسحرنا".

وأتمت "اللاعبون يلعبون بأقدامهم، ولا أستطيع أن أقول أنني ألعب بذراعي بنفس قدرة ميسي على اللعب بقدمه. ولكنني أحاول".