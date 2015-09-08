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طائرات التحالف تستهدف مواقع الحوثيين بصنعاء.. وسفير إيران يغادر العاصمة

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طائرات التحالف تستهدف مواقع الحوثيين بصنعاء.. وسفير إيران يغادر العاصمة طائرات التحالف تستهدف مواقع الحوثيين بصنعاء.. وسفير إيران يغادر العاصمة
شنت طائرات التحالف ، اليوم الثلاثاء ، غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بالعاصمة صنعاء.

وأفاد سكان محليون بأن الغارات استهدفت كلية الشرطة ونادى ضباط الشرطة إلى جانب مقر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزى سابقا) وسط العاصمة صنعاء.

وهز دوى انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء ، وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع بكثافة فوق تلك المواقع ، دون أن تتضح على الفور الخسائر البشرية والمادية التى خلفتها تلك الغارات.

وحتى اللحظة لا يزال طيران التحالف يحلق فى الأجواء ، وسط إطلاق المضادات الأرضية من قبل الحوثيين وقوات صالح من مواقع مختلفة فى المدينة.

فى الوقت ذاته ، نقلت مصادر مقربة من السفارة الإيرانية مغادرة السفير الإيرانى ونائبه من العاصمة صنعاء، وكان وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين اتهم السفارة الإيرانية بتقديم الدعم المالى والعمل الاستخباراتى والاستشارات العسكرية للحوثيين ، وقال فى تصريحات صحفية "إن السفارة الإيرانية تحولت إلى مركز عمليات حربية للحوثيين".

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الإيرانية لم تغلق أبوابها فى صنعاء بعد دخول الحوثين إليها والسيطرة على مؤسسات الدولة فى 21 سبتمبر من العام الماضى.

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مصر 365