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الخارجية السورية تعليقا على الغارة البريطانية: يجب التنسيق لمواجهة الإرهاب

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الخارجية السورية تعليقا على الغارة البريطانية: يجب التنسيق لمواجهة الإرهاب الخارجية السورية تعليقا على الغارة البريطانية: يجب التنسيق لمواجهة الإرهاب
أكد نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد ضرورة التنسيق مع حكومة بلاده لمواجهة الإرهاب، وذلك تعليقا على ما كشفه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون من أن غارة بريطانية نفذت للمرة الأولى فى سوريا أسفرت عن مقتل بريطانيين يقاتلان فى صفوف تنظيم داعش المتطرف.

وقال المقداد ـ فى تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الثلاثاء ـ "إن تصريحات مسئولين بريطانيين عن شن غارة لأول مرة فى سوريا يعد مشجعا على الإرهاب، لقد أكدنا على عدة عناصر فى هذا المجال أن أى حرب حقيقة على الإرهاب يجب أن تتم بالتنسيق مع السورية".

وكان كاميرون قد اعتبر أن الغارة كانت "شرعية تماما" رغم أن الحكومة لم تحصل على تفويض برلمانى للقيام بعمل عسكرى فى سوريا، موضحا أن الغارة نفذها سلاح الجو الملكى بطائرات بدون طيار فى 21 أغسطس الماضى.

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مصر 365

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