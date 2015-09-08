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شرطة الاحتلال الإسرائيلى تمنع نساء وناشطات فلسطينيات من دخول الأقصى

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شرطة الاحتلال الإسرائيلى تمنع نساء وناشطات فلسطينيات من دخول الأقصى شرطة الاحتلال الإسرائيلى تمنع نساء وناشطات فلسطينيات من دخول الأقصى

القدس /أ ش أ/

واصلت شرطة الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء منع "قائمة" حددتها سلفا بأسماء نساء وفتيات مقدسيات من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك حتى ساعات الظهيرة، ولاحقتهن وأبعدتهن عن بوابات الأقصى الرئيسية الخارجية.
>وانتظمت النساء فى اعتصام قرب بوابات الأقصى رغم الأجواء الرملية والمغبرة، فى الوقت الذى منعت فيه شرطة الاحتلال الإسرائيلى كذلك دخول الناشطات صابرين عبيدات، ولواء أبورميلة، وسماح الدويك.
>وذكرت مصادر أن إجراءات الاحتلال بحق نساء وفتيات القدس تواصلت فى الوقت الذى وفرت فيه شرطة الاحتلال الخاصة الحماية والحراسة المشددة لعصابات المستوطنين اليهود التى جددت اقتحامها اليوم للمسجد المبارك من باب المغاربة ونفذت جولات استفزازية ومشبوهة فيه.
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