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البحرية الليبية تنقذ 121 مهاجرا أمام شواطئ منطقة "القره بولي" طرابلس

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البحرية الليبية تنقذ 121 مهاجرا أمام شواطئ منطقة "القره بولي" طرابلس البحرية الليبية تنقذ 121 مهاجرا أمام شواطئ منطقة "القره بولي" طرابلس

طرابلس / ا ش أ/


>تمكن حرس السواحل الليبى قطاع الغرب طرابلس من إنقاذ 121 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات أفريقية مختلفة بينهم 10 نساء وطفل رضيع ، تعطل قاربهم على بعد 10 أميال أمام شواطئ منطقة القره بولي‬.
>وقال المتحدث بأسم البحرية الليبية قاسم أيوب - فى تصريح اليوم ، لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن خفر السواحل تلقى بلاغا بوجود قارب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة منطقة القره بولى ، لافتا أنه تم إخراج زورقين تابعين لحرس السواحل وتوجها إلى مكان القارب الذى يقل مهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة.
>وأضاف أيوب أنه تم إنقاذ القارب وعلى متنه 121 مهاجرا غير شرعى ، بينهم 10 نساء وطفل رضيع واقتياده إلى قاعدة طرابلس البحرية ، للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ومن تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية.
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