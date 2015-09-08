عاصفة رملية تضرب لبنان وسوريا

ضربت عاصفة رملية فى غير موسمها لبنان وسوريا، الأمر الذى حد من الرؤية، كما نقل على اثرها العشرات إلى المستشفيات جراء إصابتهم بصعوبات فى التنفس.

وضربت العاصفة العاصمة الساحلية بيروت اليوم الثلاثاء، بعد يوم من اجتياحها وادى البقاع، شرق البلاد، والمزيد من سوريا المجاورة، ناحية الشرق.

ونصح المسؤولون الأهالى بالبقاء فى منازلهم. وتقول وكالة الأنباء الرسمية إن ما لا يقل عن 80 شخصا أصيبوا بحالة إغماء أو عانوا من مشاكل فى التنفس بسبب الغبار الناعم. وتم تحذير الناس من حرق القمامة التى تراكمت فى شوارع بيروت هذا الصيف وأججت أزمة سياسية واحتجاجات.

وفى سوريا، وصلت العاصفة إلى العاصمة دمشق. وقالت صحيفة الوطن السورية الموالية للحكومة إنها أجبرت الحكومة على وقف غاراتها الجوية ضد المقاتلين فى شمال محافظة حماة، وسط البلاد.