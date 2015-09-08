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إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بكوم إمبو بأسوان

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إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بكوم إمبو بأسوان إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بكوم إمبو بأسوان

 

أرشيفية

أصيب 4 أشخاص خلال مشاجرة بالعصا والشوم، بمحيط مستشفى كوم إمبو المركزي بأسوان، على خلفية خلافات قديمة امتدت للمستشفى.

كان اللواء عمر احمد ناصر مدير امن أسوان تلقى إخطارا من العميد عيد عبد الحميد مامور مركز شرطة كوم امبو يفيد بوقوع اشتباكات بالعصى والشوم بين طرفين نتيجة لخلافات قديمة بينهم وذلك بمحيط مستشفى كوم امبو المركزى.

على الفور انتقلت قوات الامن الى موقع الاشتباكات وتبين عن وقوع تلاسن بالألفاظ وبالكلمات بين طرفين يقيما بمدينة كوم امبو على خلفية خلاف قديم بينهم بسبب الجيرة ، حيث اشتبك الطرفان داخل مستشفى كوم امبو فى ظل سعى كل طرف الى اعداد تقرير طبى لاثبات واقعة الاعتداء من الاخر وامتدت الاشتباكات الى خارج المستشفى واصيب من جراء هذه الواقعة 4 اشخاص باصابات طفيفية تم نقلهم للعلاج داخل المستشفى.

تمكنت أجهزة الامن من السيطرة على الموقف وفرض التهدأه المطللوبة وملاحقة المتورطين فى الواقعة للقبض عليهم.

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