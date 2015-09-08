بالصور.. محافظ المنيا يوقع عقداً مع الجامعة لإنشاء عمارات سكنية بمنطقة شلبي

وقع اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا مع الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا عقدا لإعداد الدراسات والتصميمات والمقايسات وكذلك استخراج التراخيص والإشراف الدوري على تنفيذ كل ما يلزم لإنشاء عمارات سكنية على مساحة 10003.50 م2 بمنطقة شلبى بمدينة المنيا.

وأوضح المحافظ ان محافظة المنيا تسعى لتطوير وتنمية الاراضى الفضاء والتى تدخل نطاق الحيز العمرانى المعتمد لمدن وقرى المحافظة المملوكة للدولة بما يُسهم فى حل مشكلة السكان وفى نفس الوقت يدر دخلاً للدولة يساعدها فى النهوض بالاعباء والخدمات المنوطة بها ،مؤكدا ان الجامعة بما تضمه من نخب علمية مؤهلة للقيام بهذا الدور .

وقال رئيس الجامعة انه تم تكليف الوحدة الاستشارية بكلية الهندسة للقيام بإعداد الدراسات والتصميمات والمقايسات والاشراف الدورى على تنفيذ العمارات السكنية بمنطقة شلبي بما يحقق الكفاءة والابتكار من خلال تشكيل معماري مبتكر بطابع متميز معبراً عن الواجهة الحضرية لمحافظة المنيا عاصمة الصعيد وبالامكانيات والتقنيات الحديثة التى تجعل المبانى وجميع الاعمال المصممة نموذجاً عصرياً مع مراعاة الجوانب الاقتصادية فى تكلفة الانشاء دون الاخلال بالكفاءة اوالمتانة او الجمال .

هذا ويتم تنفيذ اعمال اعداد التصميمات اللازمة للمشروع واصدار التراخيص على خمس مراحل تبدأ بأعمال الدراسات الابتدائية للمشروع من ابحاث للتربة واعداد البدائل التصميمية للمشروع يليها مرحلة اعمال التصميمات التنفيذية من تصميمات معمارية وانشائية والاعمال الكهربائية والتغذية والحريق والرصف والمرحلة الثالثة والرابعة تختص بإعداد مستندات الطرح والترخيص والسير فى اجراءات الترخيص وتشمل المرحلة الخامسة اعداد البوم التسويق ويشمل اعداد المساقط والواجهات المعمارية والمناظير الداخلية والخارجية مشيراً الى انه اثناء اجراء هذه الاعمال يكون هناك اشراف دورى وبصفة مستمرة على تنفيذها .