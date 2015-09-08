«رئيس نادي القضاة» يطالب النيابة العامة الانتهاء من التحقيق في بلاغاتهم ضد وسائل الإعلام

استنكر المستشار عبد الله فتحي، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، الأخبار التي تم تداوله حول حصول القضاة على مرتبات وامتيازات مالية مبالغ فيها، واصفًا هذه الأخبار بـ «المضللة».

ونشر «فتحي» عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نهيب بالنيابة العامة الانتهاء من تحقيق البلاغات المقدمة من النادي ضد بعض الصحف والإعلاميين لتجاوزهم فى حق القضاء، والرجاء عدم نشر أي أخبار مالية خاصة بِنَا لأن هناك من يتربص بالقضاء بعد مواقفه الوطنية فى الفترة الماضية.

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> وأصدر مجلس قضاة مصر، بيانًا، أعرب خلال نصه، عن أسفه لما شهدته الساحة الإعلامية من إذاعة أخبار وصفها بـ «مضللة» لا تمت للحقيقة بصلة تزعم حصول القضاة على رواتب مبالغ فيها، وامتيازات خاصة لا أساس لها من الصحة، فضلًا عن محاولة النيل من رموز القضاء وشيوخه من خلال نسبة تصريحات لهم لم تصدر عنهم، أو نشر قرارات داخلية خاصة لا يليق نشرها.

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار عبد الله فتحي، اعتزازه وتقديره لثقة الشعب المصري العظيم في قضاء مصر الشامخ ورجاله المخلصين، معربًا عن يقينه بأن كافة المحاولات التي تهدف إلى النيل من هذه الثقة ستبوء بالفشل في ظل الثوابت الراسخة ووعي الشعب المصري بمكانة القضاء والقضاة إيمانا منه بوظيفتهم وأنهم جزء من النسيج الوطني، وتقديرًا لرسالتهم السامية التي يضطلعون بها في سبيل إرساء مبادىء الحق والعدل.

وأهاب نادي القضاة -في بيانه- بكافة وسائل الإعلام، تحري الدقة والموضوعية فيما يتم تناوله متعلقا بالشأن القضائي.