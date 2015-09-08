وزير السياحة يشارك فى أفتتاح معرض «أوزوريس – الاثار المصرية الغارقة» ويلتقى عدد من منظمى الرحلات

شارك وزير السياحة خالد رامى مساء أمس فى حضور فعاليات أفتتاح معرض “أوزوريس – الاثار المصرية الغارقة” الذى أفتتحه الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند بحضور سامح شكرى وزير الخارجية والدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار والسفير ايهاب بدوي ، سفير مصر بفرنسا و جاك لانج مدير معهد العالم العربى ولفيف من السفراء وكبار المسئولين و رعاة المعرض.

> وقد تضمن المعرض الآثار الغارقة التي عثرت عليها بعثة IEASAM الأثرية، بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية، في خليج أبوقير غرب دلتا النيل، بالإضافة إلى مشاهد مصورة توضح الطقوس الدينية المرتبطة بالإله أوزوريس.

> ويكشف المعرض، الذي تبلغ مساحته 1100 متر مربع، عن بقايا معابد ثونيس-هرقليون وكانوب الأسطورية، وأكثر من 290 منحوتة ومصنوعة أثرية، منها آثار نادرة لم يسبق عرضها خارج مصر أو في فرنسا.

> وعلى هامش المعرض عقد الوزير عدد من اللقاءات مع منظمى الرحلات ووكالات السفر العاملين فى السوق الفرنسى

> ADS VOYAGES, و Travel Evasion و Voyageurs du mondeوKuoni ورؤساء اتحادات منظمى الرحلات الفرنسيين SNAV واتحاد شركات ووكالات السفر الفرنسية SETO وأيضاً ممثلى الاعلام الفرنسى من صحيفةLe Figaro وقناة France2 .

وقد استعرض سيادته الجهود التى تبذلها الوزارة لدفع الحركة السياحية الوافدة الى مصر من السوق الفرنسى معلناً استمرار برنامج تحفيز الطيران العارض على مطارات الأقصر وأسوان ومرسى علم، وحملات الدعاية المشتركة والدعاية على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعى والمطبوعات والمنشورات الدعائية والدعاية على نوافذ العرض لتنشيط الحركة السياحية فى السوق الفرنسي خاصة بعد ابرام التعاقد مع شركة دولية لتنفيذ حملة دولية للترويج لمصر في مختلف الأسواق السياحية ، موضحاً أن الدعاية لمصر ستكون أكثر تخصصاً من خلال التركيز على مقاصد أو منتجات سياحية بعينها .

كما أكد الوزير على استمرار الوزارة فى دعم الرحلات التعريفية والرحلات الصحفية للصحافة المتخصصة وغير المتخصصة للتعرف على المقاصد السياحية المختلفة وتنوع المنتج السياحى المصرى، ووجه الدعوة لرئيس اتحاد منظمى الرحلات الفرنسيين SNAVلاستضافة مؤتمرهم السنوى فى مصر خلال عام 2016.

وقد أوضح منظمو الرحلات الفرنسيين أن هناك تحديات أخرى تؤثر على الحركة السياحية إلى مصر مثل الوضع الاقتصادى الداخلى فى فرنسا والاحداث التى تقع فى بعض الدول العربية والاسلامية . وقد اتفق منظمو الرحلات الفرنسيين على أنه يجب أن يتم تنفيذ ورش عمل تعليمية بشكل مستمر سواء لشركات التجزئة او الافراد المتخصصين فى بيع المنتج المصرى حتى يتمكنوا من بيعه بشكل جيد، كما يجب أيضاً التركيز على إبراز عمق العلاقات المصرية الفرنسية التى تمر بمرحلة متميزة خاصةً مع زيارة الرئيس الفرنسى لمصر للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس واستضافة معهد العالم العربى لمعرض أوزوريس.

> كما اقترح البعض تصوير برامج تليفزيونية على متن أحد الفنادق النيلية العائمة مع الاستعانة بأحد المشاهير الفرنسيين على متن احد الفنادق النيلية العائمة لتشجيع منتج السياحة الثقافية.

> كما التقى رامى مسئولة شركة Air Master التى تعد الشركة الرئيسية فى مجال الطيران من فرنسا الى مصر حيث استعرضت الحوافز التى تقدمها الوزارة فى مجال الطيران المنتظم والعارض ومنخفض التكلفة والتى من شأنها تشجيع منظمى الرحلات على تنظيم برامج سياحية الى مصر.

> وقد أكد السيد الوزير على ضرورة تضافر الجهود ومضاعفتها من خلال التعاون بين شركاء المهنة فى السوق الفرنسى ووزارة السياحة المصرية لاستعادة الحركة من السوق الفرنسى حتى تعود لمعدلاتها السابقة .