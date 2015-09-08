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القيعي: الأهلي يتعرض لحملة ممنهجة.. وهذه الصفقة كانت الاختبار الحقيقي لعرابي

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القيعي: الأهلي يتعرض لحملة ممنهجة.. وهذه الصفقة كانت الاختبار الحقيقي لعرابي القيعي: الأهلي يتعرض لحملة ممنهجة.. وهذه الصفقة كانت الاختبار الحقيقي لعرابي

أكد عدلي القيعي المتحدث الإعلامي الجديد للنادي الأهلي ومسؤول التعاقدات السابق به أن الأخير يتعرض لحملة إعلامية ممنهجة ضد إنجازاته وتاريخه.

ويرى القيعي أن هيثم عرابي مسؤول التعاقدات الحالي بالقلعة الحمراء أثبت كفاءته في صفقة اللاعب الجابوني ماليك إيفونا.

وقال القيعي لقناة (CRT):"الأهلي يتعرض لحملة ممنهجة على مستوى الإعلامي، الكثيرون يشككون في إنجازاته، وقد يصل الأمر بعد ذلك إلى تاريخه".

وأضاف "بعد جلوسي مع مسؤولي النادي، سأرى ماذا يمكن أن أفعل حتى يعود الأهلي لمكانته الطبيعية مجددا كما هي العادة".

وأردف "جميع الصفقات التي أبرمها الأهلي يحتاج إليها بالتأكيد، لكن أعتقد أن صفقة إيفونا كانت الأصعب، وهي التي أثبتت كفاءة هيثم عرابي".

شاهد تصريحات القيعي

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