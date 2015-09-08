منصور وعبدالله بن زايد يعزيان في شهداء الوطن

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، مساء أمس في أبوظبي والشارقة، واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل.

وقام سموهما بزيارة منطقة نوف في الشارقة حيث مجلس عزاء الشهيدين وليد محمد علي الياسي وأحمد غلام عبدالكريم لنقاوي وقدما صادق عزائهما ومواساتهما لذوي وأسرتي الشهيدين، راجيين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته.

كما زار سموهما مجلس عزاء الشهيد يوسف حسن يوسف العبيدلي في منطقة الطرفانة بالشارقة، إذ قدم سموهما صادق عزائهما ومواساتهما إلى ذوي وأسرة الشهيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته. كما قدم سموهما واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد محمد خالد محمد مامدي في منطقة بني ياس في أبوظبي وأسرة الشهيد محمد علي حسين الحوسني بمنطقة الشهامة.

وعبر سموهــما عــن خالــص تعـــازيهــما وصـــادق مواساتهـــما لأســـر وذوي الشهداء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

اتصالات هاتفية

تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من روب نيكلسون وزير خارجية كندا.

وقدم وزير خارجية كندا لسموه خلال الاتصال، تعازيه في استشهاد عدد من جنودنا البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

وعبر سمو الشيخ عبد الله بن زايد عن شكره لوزير الخارجية الكندي على اتصاله وتعزيته. أبوظبي - وام