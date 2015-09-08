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آداب الإسكندرية تضبط شبكة دعارة تديرها سيدة

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آداب الإسكندرية تضبط شبكة دعارة تديرها سيدة آداب الإسكندرية تضبط شبكة دعارة تديرها سيدة
نجح ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة فى ضبط للدعارة تديرها سيدة، تستقطب النسوة الساقطات وتسهل دعارتهن مع راغبى المتعة الجنسية بدون تمييز مقابل أجر مادى.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام المدعوة آمال. ن. ن، بإدارة شقة كائنة بالطابق الأرضى خلف مستشفى طلعت مصطفى بعزبة الرحمة دائرة قسم سيدى جابر لأعمال الدعارة.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط كل من آمال.م بدون عمل مقيمة دائرة قسم سيدى جابر محكوم عليها فى قضية جنح سيدى جابر "تبديد" غيابياً بالحبس 6 شهور، وفاطمة. س. ه. ج 22 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم ثان الرمل وفرج. س. م. ع 25 سنة عامل مقيم مركز أبو حمص محافظة البحيرة، وجمعة. خ. م.خ 31 سنة عامل مقيم مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدى جابر وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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