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جسم غريب بجوار كوبرى البحر بإدكو يثير الذعر بين الأهالى

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جسم غريب بجوار كوبرى البحر بإدكو يثير الذعر بين الأهالى جسم غريب بجوار كوبرى البحر بإدكو يثير الذعر بين الأهالى
سادت حالة من الذعر والخوف بين أهالى مدينة إدكو، بعد أنباء عن العثور على جسم غريب بمحيط كوبرى البحر بمدينة إدكو يشتبه أن يكون داخله قنبلة.

تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، وانتقل على الفور لمكان الحادث العميد جمال ياسين رئيس الحماية المدنية، يرافقه فريق من خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية برئاسة المقدم ياسر سلام، وتم عمل كردون أمنى حول المنطقة ومنع المواطنين من المرور لحين فحص البلاغ.

وبفحص البلاغ تبين من عدم صحته، وأن القنبلة هيكلية خالية من أية مفرقعات، وجار تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365