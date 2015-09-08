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13 سبتمبر..نظر تجديد حبس مدير النسخ الجنائى بمحكمة شمال القاهرة بتهمة الرشوة

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13 سبتمبر..نظر تجديد حبس مدير النسخ الجنائى بمحكمة شمال القاهرة بتهمة الرشوة 13 سبتمبر..نظر تجديد حبس مدير النسخ الجنائى بمحكمة شمال القاهرة بتهمة الرشوة
حدد المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، جلسة 13 سبتمبر لنظر تجديد حبس مدير إدارة النسخ الجنائى للأحكام بمحكمة شمال القاهرة، أمام إحدى دوائر غرف المشورة، على خلفية اتهامه بتزوير الأحكام الجنائية الصادرة ضد متهمين فى قضايا جنائية، وذلك فى حال عدم الانتهاء من فحص القضية أمام جهات التحقيق.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة، تمكنت من القبض على مدير إدارة النسخ الجنائى للأحكام بمحكمة شمال القاهرة لاتهامه بتزوير الأحكام الجنائية الصادرة ضد متهمين فى قضايا جنائية.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتهم استغل منصبه فى تزوير الأحكام الصادرة ضد متهمين مقابل تقاضى أموال.

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