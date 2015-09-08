إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام قرية الحجناية اتجاه القاهرة دائرة مركز شرطة دمنهور.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 31417 نقل بنى سويف قيادة "ربيع محمود حافظ" سائق ومقيم بنى سويف، السيارة رقم 546 ع أ ن (نقل) قيادة "محمد عبد الرحمن المليجى" سائق ومقيم شبرا القاهرة، السيارة رقم 9743 ب ر س ( ملاكى ) قيادة "ماهر حسن عيد صقر" موجه بالتربية والتعليم ومقيم زهور الأمراء الدلنجات، السيارة رقم 505188 ملاكى الغربية قيادة "أمين السيد عبدربه عبد النبى" طالب ومقيم السنطة غربية.

وأثناء دوران السيـارة الأولى من إحدى فتحات الطريق تصادف قدوم السيارة الثانية فاصطدمت بها وتوالى اصطدام باقى السيارات.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الرابعة وعدد (2) آخرين من مستقلى السيارتين الثالثة والرابعة بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام للعلاج.

وتحرر المحضر 22684/2015 جنح المركز.