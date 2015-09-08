أخبار عاجلة

مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

Google+ Print
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة
أصيب قبل قليل 4 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام قرية الحجناية اتجاه القاهرة دائرة مركز شرطة دمنهور.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 31417 نقل بنى سويف قيادة "ربيع محمود حافظ" سائق ومقيم بنى سويف، السيارة رقم 546 ع أ ن (نقل) قيادة "محمد عبد الرحمن المليجى" سائق ومقيم شبرا القاهرة، السيارة رقم 9743 ب ر س ( ملاكى ) قيادة "ماهر حسن عيد صقر" موجه بالتربية والتعليم ومقيم زهور الأمراء الدلنجات، السيارة رقم 505188 ملاكى الغربية قيادة "أمين السيد عبدربه عبد النبى" طالب ومقيم السنطة غربية.

وأثناء دوران السيـارة الأولى من إحدى فتحات الطريق تصادف قدوم السيارة الثانية فاصطدمت بها وتوالى اصطدام باقى السيارات.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الرابعة وعدد (2) آخرين من مستقلى السيارتين الثالثة والرابعة بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام للعلاج.

وتحرر المحضر 22684/2015 جنح المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365