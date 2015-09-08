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ضبط 1111 صاروخ ألعاب نارية و1800 لتر سولار بالبحيرة

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ضبط 1111 صاروخ ألعاب نارية و1800 لتر سولار بالبحيرة ضبط 1111 صاروخ ألعاب نارية و1800 لتر سولار بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "صاحب مكتبه بمدينة حوش عيسى بحوزته 1111 صاروخ ألعاب نارية مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 14820/2015 جنح مركز شرطة حوش عيسى.

وتم ضبط المدير المسئول عن مصنع أعلاف (بدون ترخيص) بمدينة حوش عيسى لقيامه بتجميع كمية قدرها 1800 لتر سولار لاستخدامها فى المصنع، وتحرر المحضر 14820/2015 جنح مركز شرطة حوش عيسى.

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