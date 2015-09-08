الداخلية تضبط 1200 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية قبل بيعها للمزراعين

ضبطت مباحث التموين بوزارة الداخلية 1200 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر منتهية الصلاحية قبل بيعها للمزارعين والإضرار بالمحاصيل الزراعية.

كانت وردت معلومات للواء محمود العشيرى مدير شرطة التموين مفادها وجود شركة للبذور والكمياويات غير مرخصة بالموسكى، فتم إيفاد حملة أمنية استهدفت الشركة والمخزن التابع لها لحيازتها وتجميع وتعبئة الاسمدة والتقاوى الزراعية والمبيدات الحشرية منتهية الصلاحية، والمحظور تداول البعض منها والتعامل فيها لخطورتها على الصحة العامة والإضرار بالبيئة، والتى لها اثر بالغ على الاقتصاد القومى وتبوير الثروة الزراعية.

وتم ايفاد حملات أمنية نجحت فى ضبط 1200 طن أسمدة زراعية كبريت زراعى خام معبأة داخل شكائر ومنتهية الصلاحية، و10330 تقاوى بذور منتهية الصلاحية، و7 آلاف لتر مبيدات حشرية بدون تاريخ انتاج أو صلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وغلق المكان وضبط المسئولين عنه.