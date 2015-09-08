مبروك: لم أصف تشاد بمركز الشباب.. ولا أقدر على انتقاد المنتخب

أكد فتحي مبروك مدرب النادي الأهلي أنه لم يقلل من شأن منتخب تشاد لدرجة أن يصفه بـ"مركز شباب".

وشدد مبروك على أنه لا يستطيع انتقاد الجهاز الفني لمنتخب مصر لأنه لا يقبل في نفس الوقت أن يتدخل أحدا في عمله.

وقال مبروك في تصريحات لقناة (صدى البلد):"وصفت تشاد بالفريق المتواضع ولم أقل إنه أشبه بمركز شباب. الصحفيون هم الذين تناقلوا هذا الأمر وصنعوا منه موضوعاتهم".

وأضاف "لم أتحدث مطلقا عن رمضان صبحي وأنه كان لابد من أن يستمر في الملعب، وعندما سألت عن شريف إكرامي قلت إنني أحترم وجهة نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأردف "تحدثت مع سمير عدلي وأسامة نبيه وشرحت لهما القصة كاملة، ونبيه أخبرني بأن الجميع يعلم فتحي مبروك جيدا".

وتابع "لا أقبل توجيه الانتقادات للجهاز الفني لمنتخب مصر أو أي جهاز فني في أي ناد، لأنني في نفس الوقت لا أقبل لأحد أن يتدخل في عملي".

شاهد تصريحات مبروك