بالأسماء.. الموافقة على تعيين أوائل الخريجين وتسليمهم العمل بالسويس

اعتمد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، اليوم، القرار 244 الصادر عن إدارة شئون العاملين و التعيينات بالمديرية والخاص بتعيين أوائل الخريجين من أبناء السويس بالجامعات المصرية و تعيين الـ 20 الأوائل بكل كلية من كليات جامعة الأزهر دفعة 2013 فقط حسب خطاب أمين عام مجلس الوزراء بتاريخ 12 / 10 / 2014.

وأشار بيان صادر من تعليم السويس إلى أن مديرية التربية والتعليم بالسويس تدعوا المعلمين الأوائل المدرجة أسماؤهم فى الكشف المرفق سرعة التوجه اليوم إلى ديوان مديرية التربية و التعليم بالسويس لاستلام العمل حسب التخصصات.