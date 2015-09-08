أخبار عاجلة

مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالأسماء.. الموافقة على تعيين أوائل الخريجين وتسليمهم العمل بالسويس

Google+ Print
تعليم السويس

تعليم السويس

اعتمد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، اليوم، القرار 244 الصادر عن إدارة شئون العاملين و التعيينات بالمديرية والخاص بتعيين أوائل الخريجين من أبناء السويس بالجامعات المصرية و تعيين الـ 20 الأوائل بكل كلية من كليات جامعة الأزهر دفعة 2013 فقط حسب خطاب أمين عام مجلس الوزراء بتاريخ 12 / 10 / 2014.

وأشار بيان صادر من تعليم السويس إلى أن مديرية التربية والتعليم بالسويس تدعوا المعلمين الأوائل المدرجة أسماؤهم فى الكشف المرفق سرعة التوجه اليوم إلى ديوان مديرية التربية و التعليم بالسويس لاستلام العمل حسب التخصصات.

unnamed (3)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا